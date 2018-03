Milleks ukrainlastele pisipank Eestis?

Ainult tellijale

Ainult tellijale

Välispanka on tänase Ukraina ettevõtjal vaja valuuta hoidmiseks ja raha riigist välja saamiseks, kirjutab United Finance ASi juht Hendrik Roosna.

Paljudel võib sellise äri telgitaguseid ehk veidi raske mõista, kuid Ukrainas ja mitmetes teistes riikides kahjuks asjad käivadki nii, et välispanka on ettevõtjal vaja valuuta hoidmiseks ja raha riigist välja saamiseks. Paraku selle raha taust ja teenimise lugu on läbipaistmatu. Seepärast on ka sellise ebamäärase taustaga kapitali, mille liigutamise eest on kliendid valmis kõrgeid teenustasusid maksma, meile riske põhjustav.

Panga kohene sulgemine on seda kinnitav ja selge märk. Vaadates tagasi: miks on vaja Ukraina ärimeestel omada Eestis väikest panka? Viimase viie aasta avalikke aruandeid lugedes tundub, et olgugi, et klassikalise panga juurde kuuluvad funktsioonid olid olemas, siis kohalikule turule finantsteenuste pakkumine ei olnud fookuses. Lõviosa tuludest teenis pank mitteresidentidele makseteenuste pakkumisest.

Seega, kui pank rikub konstantselt klientide tuvastamise ja raha päritolu tuvastamise reegleid, käib läbi eri pesumasinaks tituleeritud skeemides ja kelmustes ning iga hoiatuse peale lubab ennast parandada või ärimudelit muuta. Iga parandus näeb välja kui taktikaline samm aja võitmiseks. Kuidas on võimalik korrale kutsuda omanikku, kelle igapäevane reaalsus on tänapäeva Ukraina, kus iga ametnikuga on vastava summa eest võimalik kokkuleppele saada?

Kapitalil on motivatsioon, päritolu ja kultuur, ettevõte on esmalt ikka omaniku nägu. Mõistan, kuidas kadus usk selle panga omanike suhtes. Kui motivatsioon on vale ja ärimudel ei sobi tänasesse päeva, siis seda kümnendat järjestikust lubadust, kui eelmised üheksa on täitmata keegi enam ei usu. Panga sulgemine on suur otsus ja vaevalt see kergelt tuli. Usun samas, et sellest ainuke parem lahendus võiks olla sundvõõrandamine, kus pank pannakse küll mõneks ajaks seisma, kuid müüakse kodumaisele kapitalile, et arendada edasi neid finantsteenused, mida meie turul on vaja.