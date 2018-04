Ossinovski astus õige sammu

Pikka aega oli ühiskonnas kuulda arvamusi, et tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski teeb ametis vigu ja et ta ei vääri ministrikohta. Nüüd, kus Ossinovski otsustas ise tagasi astuda, ei olda jällegi rahul, kirjutab ajakirjanik Eliisa Matsalu.

Tekib küsimus, millist tagasiastumist siis rahvas üldse tahab. Etteheide, et Ossinovski ajas laeva karile ja seejärel põgenes sellelt, võtmata vastutust, ei ole arusaadav. Kui varem on mõni riigiettevõtte juht või minister teinud vea, siis on vastutuse võtmist nõutud just tema tagasiastumisega. Mis siis nüüd lahti on, et Ossinovskile selle sammu eest kriitikat tuleb teha?

Inimesi häirib see, et Ossinovski astus nende arvates tagasi valedel põhjustel. Ent see ju ei tähenda, et ta siiski rahva soovile vastu ei tulnud ja poliitikast sammu võrra tagasi astus. Sotside vaatenurgast tundus tema tagasiastumine strateegiliselt kõige õigem üldse – las siis võtab tervise- ja tööministri ülesanded üle inimene, kel on võimalus rahvale sobivamaid otsuseid teha. Las Ossinovski ollagi edaspidi mõnda aega ainult erakonna esiotsas, sest see on tema erakonnale kõige õigem. Iseasi, kui kaua ta sellelgi positsioonil püsib.

Lõpuks ei ole ju vahet, millega Ossinovski oma tagasiastumist põhjendab. Võib-olla ongi parem, kui valitsusse tuleb uus, vähem kriitikat saanud minister.