Pensionireformist: tasakaalu tuleb veel otsida

Kaks pensionireformi teemalist säutsu neljapäeva õhtul käivitasid juba reede hommikul väga tulise arutelu, mis jõudis kõikidesse meediakanalitesse. Millest säutsud rääkisid ja, mis peamine, millest ei rääkinud, kirjutab rahandusministeeriumi asekantsler Dmitri Jegorov.

Pensionireform on vajalik ja selles osas ärgu kellelgi olgu kahtlusi. Seega kogu reformi põrmustamise süüdistused on alusetud. Niikaua, kui meil kahetsusväärselt ei ole selgelt toimivat plaani töökäte arvu kasvatamiseks aastani 2060, ei ole väheneva ja vananeva Eesti tingimustes reformile teist alternatiivi tulevaste pensionäride äraelamise tagamiseks. Lapsed ei taha tulla ja sisserännet me ka ei talu, aga just tollel, 2060. aastal on meil ootuste kohaselt keskmiselt 1,3 töötajat pensionäri kohta, mis on vägagi erinev 2000-2020. aastate keskmisest (ca 2 töötajat). Kui töötajaid pole, siis pole ka nende makse, millest pensione maksta. Pensionireform pakub küll mitmeid lahendusi, kuid üks – reformi lõppetapp aastast 2037 – on minu hinnangul viskumine ühest äärmusest teise.

Üks kriitikakoht, mis on praegustesse seadustesse sisse kirjutatud ja mida reform sihib, on see, et tulevikus oleksid suurte ja väikeste pensionide käärid liiga suured. Tõepoolest – sissetulekute järgi suurt kihistumist, eriti pensionide puhul, ei ole mõistlik ei soodustada ega põlistada. Seega suurem solidaarsus on vajalik, väitku padukapitalistid mida iganes. Kuid suurem solidaarsus ei pea olema totaalne võrdsustamine. Motivatsiooni teha tööd järgmisel aastal paremini kui eelmisel ja seejuures ausalt ei tohi ära võtta.