Ah, see Talvik…

Vilja Kiisler 14. mai 2018, 10:46

Artur Talviku väljaastumine Vabaerakonnast näitab, et tema poliitiline närv on suhteliselt vilets. Samas võib just see osutuda tema tugevuseks, kirjutab ajakirjanik Vilja Kiisler.