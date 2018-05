Kingitus kõige nõrgemale

Ainult tellijale

Kui laseme advokaadibüroodes ette valmistatud seaduseelnõu sugustel heategudel normiks muutuda, siis teeme endale karuteene.

Ettevõtjate avalikkuse ette paisatud teese lugedes jääb mulje, et pruugib vaid riigi üle mõtteid mõlgutada, kui lihtsad lahendused on samahästi kui käeulatuses – näe, lihtsalt lollid teevad aiva valeotsuseid. Sõltuvad viimati veel valijate tahtest, mitte Darwinist, kehvadest metafooridest, innovatsioonist, konkurentsivõimest ja kõigist neist teistest käibefraasidest ja moesõnadest, mille ainus eesmärk on peita kitsast erahuvi.

Tegelikult on sel viisil sündinud seadused juba olemas. Uberi ja Taxify seadus, Riigimetsa Majandamise Keskuse erilepped. Süües kasvab isu. Nüüd on taas kord leitud valdkond, mis vajaks seaduseelnõude kavasid ja seletuskirjade teese nagu suvine aed vett.

Aga kui nii ongi ja valimistel antavast häälest enam ei piisa, siis on käes aeg direktori- ja omanikumantlid varna riputada, käised üles käärida ja ise poliitikasse minna. Hea mõte ei maksa midagi, kui seda Mustika keskuse ees inimestele pähe ei suudeta määrida.

Ärge nivelleerige

Riigireformis ei ole midagi apoliitilist. Samamoodi on läbinisti poliitilised ja populistlikud need mõtted, mis praegu puust hobuse hambus on linnaväravate ette kingituseks toodud. Ametnike arv ei ole mingi näitaja. Samuti ei anna võrrelda eri suurusega riikide parlamendis olevaid kohti, sel puudub igasugune mõte. Riigisektori vähendamisega kahaneb lihtsalt kontroll selle üle, mida head ettevõtlikud inimesed ette võtavad, ning võimekus seadusloomega tegeleda.

Ministeeriumites on praegu rohkem riigialast kompetentsi kui riigikogus, nii et lahendus ei ole kindlasti ministeeriumite rookimine ja tükeldamine, viimine riigikoguga samale tasemele. Selle ainus tulemus oleks otsene sõltuvus heatahtlike ettevõtjate asutatud mõttekodadest. Seda tahetaksegi?

Ehk hoopis liiga palju kompetentsi ja ettevõtlikkust on aga kogunenud hoopis sihtasutusse Riigireform. Loodetavasti on valitsusel nii palju mõistust, et nad teevad meile novembrikuiseks kodanikupäevaks tõelise kingituse ja panevad viimaks kokku lobitegevust reguleeriva seaduse. Kahjuks pole see kuigi usutav, kui riigireformi eest vastutava ministri kohuseid täidab inimene, kes ei tea, mis asi on huvide konflikt.