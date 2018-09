Talsinki toob Hiina kaubavood Eestisse

Ainult tellijale

Mina isiklikult olen Talsinki tunneli ehituse poolehoidja, sest Helsingi ja Tallinna vahelise kiire ühenduse loomine toetab meie eksporti ning toob suurt kasu nii Eestile kui ka Soomele, kirjutab Logistika Plussi juhatuse esimees Toomas Orutar.

Eesti peamised ekspordi sihtriigid on Rootsi ja Soome, kellele järgnevad Läti ning muud riigid. Seejuures suureneb kaubavedu ka meie suuremate eksportriikide vahel ning seetõttu toob kiire püsiühendus suurt kasu nii Eestile kui ka Soomele, aga ka kogu Euroopale.

Lisaks ehitavad Norra, Rootsi ja Soome välja raudtee Põhja-Jäämere äärest Kirkkoniemist kuni Rovaniemini. Sealt hakkab Hiinast tulev kaup liikuma Euroopasse. Küsimus seisneb vaid selles, kas sealt Euroopasse liikuv hiinlaste toodang läbib Rootsit ja Taanit või saame sellest Tallinna–Helsingi tunneli ja Rail Balticu kaudu kasu ka meie.

Tunneli valmimine annab tõuke justkui uue linna sünniks ning eks tulevik näitab, millal antakse Talsinkile Euroopa linna staatus. See mõjutaks ühtlasi ka Eesti ja Soome tööjõuturgu – kui praegu on liikumine veel küllaltki ühepoolne ehk Eestist Soome, siis 10–15 aasta pärast ei pruugi see enam nii olla ning Soome tööjõud võib huvituma hakata ka Eestist.