Madalseis krüptoraha ei heiduta

Krüptorahade ja krüptovarade turg on praegu võrdlemisi madalseisus – kogu krüptovarade kapitali maht on langenud aasta alguse mullist kuni neli korda.

Hirmu edasisest kukkumisest lahustab kõigepealt teadmine, et tagatubades käib meeletu tehniline töö enamiku krüptorahade platvormidega. Kümned tuhanded arendajad, analüütikud ja teadlased töötavad bitcoini, ethereumi ja teiste krüptovarade võrkude, protokollide, lõppkasutaja rakenduste ja uute tugisüsteemide loomise kallal. On vaid aja küsimus, millal uusi, vingeid rakendusi ning kiiruse ja mahurekordeid tunnistada saame.

Näiteks üks olulisemaid tehnilisi uuendusi on Lightning Network, protokoll ja tehnoloogia, mis lubab krüptoraha saata erinevate blokiahelate üleselt, hetkega ja sisuliselt olematu teenustasuga. Praktikas tähendab see seda, et saan 1 bitcoini saata hetkega Eestist Shanghaisse nii, et Shanghais maandub väärtus kohalikus, aktsepteeritavas varas. Makstes seejuures teenustasuna 0,01 eurosenti ning kõike seda äärmiselt privaatselt, kiirelt ja turvaliselt. Lisaks on hiljuti leiutatud täiesti uutel alustel toimiv detsentraliseeritud turukõikumistele immuunne ehk stabiilne krüptovara (stablecoin) DAI, mis põhineb ethereumi tarkadel laenulepingutel. Praegu on süsteem veel testimisel, aga tulevikus lisavad sellised stabiilsed krüptovarad ja rahad olulisel määral likviidsust turgudele.

Mujal seisak

Võrdluseks traditsionaalses rahamaailmas, korporatiivpanganduses, rahatehnoloogia arengut ja innovatsiooni sisuliselt ei eksisteeri. On palju poliitikat, spekulatsiooni ja asjaajamist, aga uut väärtust luuakse minimaalselt.

Lisaks tasub tähele panna globaalmajanduslikke sündmusi – väga paljudes arenguriikides käib praegu tõsine majanduskriis. Türgi on suures võlakriisis, liir on dollari suhtes kukkunud koguni 50% viimase aastaga. Venezuelas on käimas hüperinflatsioon ja miljonid inimesed on kaotanud oma varanduse. Indoneesia ja Argentina on enamiku oma raha väärtusest kaotanud ning aktsiaturud Indias, Lõuna-Aafrikas, Mehhikos ja mujal on kukkumas.

Sellisteks kriisideks on praegu päästerõngaks olemas alternatiivne väärtuste ökosüsteem, mis ei allu nii palju regulatsioonidele ja kuhu saab vajadusel ümber kolida ja vähemasti osa oma vara sinna paigutada.

Kokkuvõttes usun, et traditsioonilises majanduses on juba sel aastal tunda järgmist globaalset majanduskriisi, mis aga krüptorahaturgudele võib pigem hästi mõjuda.