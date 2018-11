Vabaühendused peavad õppima tulu teenima

Vabaühendused peavad õppima senisest paremini ise omatulu teenima, sest väljakujunenud sõltuvus riiklikest ja Euroopa Liidu toetustest seab ohtu nende iseseisvuse ja jätkusuutlikkuse, kirjutab Harju ettevõtlus- ja arenduskeskuse vabaühenduste konsultant Külli Vollmer.

Külli Vollmer

Kodanikuühiskonna nädalal võime oma vabakonna üle uhked olla. Praegu on Eestis ligi 22 000 registreeritud mittetulundusühingut ja 800 sihtasutust. Oleme saavutanud hea tulemuse ka vabatahtlikus tegevuses – umbes 30% elanikest panustab vähemalt korra aastas vabatahtlikuna mõnda tegevusse. Saame rääkida saja-aastasest kodanikualgatusest, sest Eestis on ühendusi, mis on pea sama vanad kui meie vabariik. Loodame, et 100 aasta pärast võime sama rõõmsad olla.

Vabaühendustel on Eestis täita oluline roll avalike teenuste osutamisel, sotsiaalse ettevõtluse arendamisel, ka riigi poolt hooletusse jäetud valdkondades elu korraldamisel. Olgu selleks keskkonna, puuetega inimeste, naiste, laste, vähemuste või teised olulised teemad.

Toetuste süsteemiga on pandud alus tugeva kodanikuühiskonna arengule, omavalitsused ja ministeeriumid toetavad ühendusi tegevus- ja projektitoetustega. Samas Eesti riigi eelarve ja Euroopa Liidu toetuste rahastus vabaühendustele näitab kahanemise märke. See on ühtpidi mõistetav, sest riik, seega ka kodanikuühiskond, on muutunud tugevamaks ja iseseisvamaks. Ühenduste tegevus ei tohikski niiväga sõltuda ühest rahastajast – nii kaoks nende sõltumatus ja jätkusuutlikkus.