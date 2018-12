Kuidas me Eestis maksudega mängime

Äsja jõustunud kohtuotsus sedastab, et riigikogu 80 poolthäälega vastu võetud otsus maksumuudatuste jõustumise pooleaastase ooteaja kohta polegi tegelikult kohustuslik õigusnorm, kirjutavad Ellex Raidla advokaadibüroo vandeadvokaadid Arne Ots ja Martin Raude.

Arne Ots (vasakul) ja Martin Raude. Foto: Ellex Raidla

Meie seadusandja on deklareerinud, et maksuvallas ei tohiks olla järske muudatusi ega ootamatuid kannapöördeid. Nii kirjutas parlament 19. veebruaril 2015 seadusesse reegli, et maksumuudatuse vastuvõtmise ja jõustumise vahele peab jääma vähemalt kuus kuud. Selle poolt hääletas 80 riigikogu saadikut, vastu ei olnud ükski saadik.