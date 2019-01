Margus Linnamäe tuli kapist välja

Kui varem võis arvata, et Margus Linnamäe soovis Eesti Meediat ostes vaid raha teha ja oma ärisid reklaamida, siis nüüd on näha, et sõltumatu meedia kattevarjus käib teatud maailmavaate ja poliitikute upitamine, kirjutab Äripäeva peatoimetaja Meelis Mandel.

Meelis Mandel Foto: Raul Mee

Kirjutasin mõni aasta tagasi, et Margus Linnamäe mõjukus lubaks teda Eesti esimeseks oligarhiks nimetada. Aga et mees eelistab niite tõmmata varjatult.