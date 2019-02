Eesti ettevõtluskeskkond on maailma tipus

Eestiga võrdluses on Soome meist mitmes edetabelis tõesti ees ning väärib selle eest tunnustust, kuid olukord on kaugel sellest, kus Eesti ettevõtluskeskkond üldarvestuses kuidagi maailma tippudele alla jääks, kirjutab ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Rene Tammist.

Rene Tammist. Foto: Andras Kralla

Kõigepealt tahaksin tänada Paul Künnapit kitsaskohtade väljatoomise eest (ÄP 29.01.2019 „Miks on ikkagi Soomes parem äri teha“) ja ärgitan ka kõiki teisi olema nõudlikud ja pingutama ühiselt selle nimel, et ärikeskkond paremaks muutuks. Tervikvaates on meie ettevõtluskeskkond atraktiivsuselt ühes grupis näiteks Saksamaa, Suurbritannia ja kõigi Põhjamaadega. Eesti kuulub vaieldamatult nii siinse regiooni kui ka kogu maailma ettevõtluskeskkondade tippu.