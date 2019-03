EKRE bränd on muutunud

EKRE suur häälte arv näitab, et erakonna brändis on toimunud muudatus. See on väga oluline ühiskondlik protsess, leiab strateegilise kommunikatsiooni ekspert Raul Rebane.

Raul Rebane Foto: Raul Mee

Tulemus oli oodatud selle poolest, et kuskil jaanuari lõpust – veebruari algusest oli selge, et Reformierakond peaks võitma. Aga EKRE nii suur häälte hulk oli mulle üllatus. Arvasin, et nad saavad kuni 15 protsenti häältest. EKRE brändis on toimunud muudatus. Mitte ainult liidrid, vaid ka kolmandad-neljandad-viiendad kohad saavad hääli. See on väga oluline ühiskondlik protsess.