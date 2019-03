Müütidest ja tegelikkusest - autoriõiguste direktiiv

Euroopa liidu autoriõiguste direktiiviga kehtestataks põhimõte, et internetis on sisu jagamine keelatud, kuni ei ole tõendatud selle seaduslikkus. See ei ole ratsionaalne, loogiline ega õiglane, kirjutab Triniti vandeadvokaat Karmen Turk.

Triniti vandeadvokaat Karmen Turk. Foto: PEETER LANGOVITS, Postimees/Scanpix

Autoriõigus vajab reformi, tasakaalustatud reformi. On oluline mõista, et üleeuroopalised meeleavaldused ja nende organiseerijad ei ole autoriõiguste kaitse vastu. Vastupidi – direktiivi head eesmärgid on arusaadavad ning endega saab paljuski nõustuda, sest olemasolev autoriõiguste kaitse raamistik pärineb eelmisest sajandist ning vajab uuenduskuuri.