Tagasi 01.10.25, 17:30 Raadiohommikus: peamiselt head uudised Äripäeva raadio neljapäevane hommikuprogramm räägib välisinvesteeringutest, välisturule minekust, naisjuhtidest, börsil toimuvast ja Pärnumaa ettevõtjate enesetundest.

Ööd Groupi tegevjuht Andreas Tiik räägib neljapäeva hommikul raadios miljonite eurode kaasamisest ja lähiaastate investeeringutest.

Intervjuud annavad äsja Pärnumaa edukate ettevõtete aruteluringi modereerinud Äripäeva peatoimetaja asetäitja Aivar Hundimägi, värskelt 10 miljoni eurosest rahakaasamisest teatanud Ööd Groupi kaasasutaja Andreas Tiik , viimaseid päevi aasta töösturi tiitlit hoidev Yook Productioni juht Katre Kõvask , naisjuhtide toetamisest kõike teadev Ülle Pind ning investor ja AI-spetsialist Priit Kallas

Stuudios on ajakirjanikud Mai Kroonmäe ja Meelis Mandel.

Päev jätkub kolme saatega:

11.00‒12.00 “Fookuses: tark tööstus”. Trükitööstus Joon on viimase aja jooksul investeerinud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse ligi 2 miljonit eurot. Saates on külas ettevõtte juht Trükitööstus Joon on viimase aja jooksul investeerinud tootmise automatiseerimisse ja digitaliseerimisse ligi 2 miljonit eurot. Saates on külas ettevõtte juht Kristo Kaugija , kes teeb olulisematest investeeringutest ülevaate ja jagab ka tulevikuplaane. Räägime, millist täiendust on viimasel ajal saanud ettevõtte seadmepark, kuidas õnnestus uue ERP-süsteemi juurutamine ja millistest tegevustest on ettevõttel digitaliseerimise tulemusel õnnestunud loobuda.

Saadet juhib Harro Puusild.

12.00‒13.00 “Sisuturundussari: juhtides tulevikku”. Eesti teede-ettevõte Verston kavatseb saada oma valdkonna kestlikkuse suunanäitajaks Euroopas. Miks, millised sammud on selle saavutamiseks vaja astuda ja kuidas luua teedesektoris kestlikumaid lahendusi ning mis eeliseid need ettevõttele annavad, sellest räägib saates Verston Eesti juht Eesti teede-ettevõte Verston kavatseb saada oma valdkonna kestlikkuse suunanäitajaks Euroopas. Miks, millised sammud on selle saavutamiseks vaja astuda ja kuidas luua teedesektoris kestlikumaid lahendusi ning mis eeliseid need ettevõttele annavad, sellest räägib saates Verston Eesti juht Jarmo Liiver

Saatejuht on Rivo Sarapik.

13.00‒14.00 “Ruutmeetrite taga”. Saate fookus on elukondlike kinnisvaraarenduste finantseerimisel. Räägime, milliseid võimalusi arendajad kasutavad, kui suur on erinevate võimaluste puhul intress ning millist finantseerimisvormi erinevad arendajad võiksid eelistada. Analüüsime ka, mida see tähendab koduostjale ning millisel juhul on suuremad võimalused allahindlusteks.

Saates on külas arendusettevõtte Everaus Kinnisvara juht Janar Muttik ning laenuandja Hüpoteeklaen juhatuse liige Hans Pajoma . Saadet juhib Lauri Leet.

