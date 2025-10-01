Privaatsuspoliitika muudatus langetas Meta aktsiat
Meta teatas kolmapäeval, et peagi hakatakse kasutajate suhtlustest ettevõtte tehisintellekti toodetega kogutud andmeid kasutama sihitud reklaamide müümiseks kõigil sotsiaalmeediaplatvormidel, mis langetas ettevõtte aktsiat ligi 2,3%.
Meta tegevjuht Mark Zuckerberg tutvustas 2024. aasta septembris Meta Connect üritusel Meta AI funktsioone.
Foto: Reuters/Scanpix
Ettevõte uuendab oma privaatsuspoliitikat 16. detsembriks ning teavitab kasutajaid muudatustest lähinädalatel. Uued tingimused hakkavad kehtima ülemaailmselt, välja arvatud Euroopa Liidus, Suurbritannias ja Lõuna-Koreas, kus isikuandmete kaitse seadused ei luba sellist andmete kogumist, kirjutas TechCrunch.
