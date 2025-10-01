Kristjan Aljas: küberturvalisuse uus probleem – kalleid vidinaid ostetakse sihitult kokku

“Tean ettevõtteid, kus maksatakse iga kuu 1000 eurot sisevõrgu turvanõrkuste skaneeringu eest, kuid sisevõrgus töötab ainult üks printer. Ei ole just parim rahakasutus ettevõtte küberturbe taseme tõstmiseks,” kirjutab Telia küberturbelahenduste arhitekt Kristjan Aljas.
Foto: Jake Farra
Riigi IT-investeeringuid, eriti küberturvalisuse ja kriitilise taristu kaitse valdkonnas, peab praegu käsitlema kaitsekulutustena, mis aitavad vältida majanduslikku kahju ja avaliku usalduse kaotust, kirjutab Riigi IT Keskuse direktor Ergo Tars.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.