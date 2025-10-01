Urmas Sõõrumaa värbas juhi, kes töötas varem konkurendi juures

Urmas Sõõrumaa meenutab, et kui esimeste Eesti ettevõtjate väärtuseks hinnati sada miljonit, nägi avalikkus neid kui pahalasi. “Miljardimehed sedalaadi pahameelt ja kadedust ei ole saanud,” ütles Sõõrumaa.
Vahel võib jääda mulje, et välismaine kapital on Balti ja Eesti kinnisvarast pigem lahkumas. Praegu Baltikumis 600miljonist kinnisvaraportfelli pidava East Capitali juhtfiguurid räägivad, miks neil Baltikumi endiselt usku on ning milline on lähiaastatel Baltikumis kõige kuumem ärikinnisvara, mille poole vaadata.
Investeeringud tulevad Eestisse vaid siis, kui roheenergeetika on korras. “Me võistleme 30 sadamaga Läänemerel, innovatsioon ja keskkonnasõbralikkus loovad eelise,” rääkis Tallinna Sadama juht Äripäeva raadio saates “Juhtides tulevikku”.