Õhus on jahedust. Mida äritegevuses teisiti teha?

Majanduse jahenemise tingimustes tuleb ettevõtteil väärtust mitteloovaid kulusid vähendada – teisti pole ka telekommunikatsioonisektoris, kirjutab Elisa tegevjuht Sami Seppänen.

Elisa tegevjuht Sami Seppänen. Foto: Andras Kralla

Pragmaatiliselt majandustsükli kordumisest lähtudes on ligikaudu iga kümne aasta järel toimunud ülemaailmses majanduses suurem või väiksem langus. Praegu saame pigem öelda, et krahhi ei ennustaks, kuid majanduse jahenemise märgid on õhus selgelt juba olemas.