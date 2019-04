Korteri hinnast saab tingida vaid mõne protsendi

Turutasemele vastavatest korterite pakkumishindadest saab alla kaubelda kuni mõne protsendi jagu ning ülehinnatud korterite vastu huvi praktiliselt ei ole, kirjutab kinnisvarabüroo Uus Maa analüütik Igor Habal.

Igor Habal Foto: Margus Ansu, Postimees/Scanpix

Pakkumis- ja tehinguhinna vahe on oluline indikaator, mis näitab seda, kui suur on soovide ja tegelikkuse vahe ehk kui palju on ülehinnatud kortereid ning kui suured on hinnakäärid. Viimastel aastatel on need vahed püsinud suhteliselt ühtlasena, mis viitab stabiilsele ostujõule. Seda kinnitab ka tehingute arvu statistika.