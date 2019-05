Õiglased palgad – parim investeering

Kaire Uusen Foto: erakogu

Eesti inimese 2018. aasta kuu keskmine brutotulu oli 1234 eurot ning keskmine brutopalk 1310 eurot. Igasugune keskmine statistika on aastaid inimesi ärritanud, sest suur osa tunneb, et nende töötasu või tulu see ei näita, kirjutab kolumnist Kaire Uusen.

See sisetunne on paraku üsna õige, sest keskmise palga puhul tuleb arvestada sellega, et ca kaks kolmandikku teenib sellest vähem ja vaid kolmandik üle selle. Mida suuremad on riigis (sektoris, ettevõttes, samalaadsetel ametikohtadel) palgaerinevused, seda vähem keskmine tegelikkust väljendab. Eestis tuleb mängu ka piirkondlik faktor. Tallinlane teenib tihti kehvemat tööd tehes rohkem kui näiteks valgekraest valgamaalane.