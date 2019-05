Konkurentsiamet – uus muskel ülevõtmistehingutes

Viimaste aastate kogemus näitab, et uus reaalsus globaliseeruvas ja konsolideeruvas Eestis tegutseva ettevõtja jaoks on see, et ühinemis- ja ülevõtmistehinguid (M&A) kujundavate osaliste sekka on jõuliselt lisandunud konkurentsiamet, kirjutab Investment Agency partner Sulev Raik.

Sulev Raik. Foto: erakogu

Tugevat turupositsiooni omavat äri müüa sooviva ettevõtja jaoks on see kaasa toonud uue ja olulise riski kaotada M&A tehingu käigus nii aega kui ka raha.