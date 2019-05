Mõni sent ei muuda midagi – oodakem Läti järele

Alkoholiaktsiisi väike langus ei hakka mõjutama poehindu ja mõistlik oleks oodata, kuni Läti aktsiiside tõstmisega järele jõuab ja probleem laheneb iseenesest, arvas Äripäeva raadio saates „Poliitikute töölaud“ (16.05.19) Erki Savisaar (Keskerakond).

Keskerakond ei ole selles küsimuses ühtset seisukohta kujundanud, aga valdav arvamus on, et pole vahet, kas aktsiis on sent kõrgem või madalam, sest see ei mõjuta toote väljamüügihinda poes. Need hinnad kujunevad hoopis teistmoodi. Kui vaatame ka Läti hindu, siis piiri peal on üks hind, aga kui läheme sisemaa poole, siis hinnad tõusevad. Piiri peal tegeletakse väga kindlale sihtrühmale suunatud äritegevusega, ja seda ka Eesti-Soome piiril. Kui me ainult aktsiisi vahele rõhume, siis näiteks Tallinna sadamas saab kõike väga soodsalt osta ja need vahed pole üldse nii drastilised, nagu püütakse näidata.