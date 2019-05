Me peame rääkima Tallinna vanalinnast. Kriitiliselt

Aina vähem inimesi saab osta kodu Tallinna vanalinna. See on tõsine probleem, leiab Uus Maa Kinnisvarabüroo maakler Anni Arm.

Tallinna vanalinn Foto: Andres Haabu

“Tallinna vanalinna eriline väärtus seisneb tänaseni püsinud keskaegses miljöös ja struktuuris, mis on teistest Põhja-Euroopa pealinnadest kadunud,” tutvustab asumit pealinna külalistele mõeldud veebileht. See on tore, kuid paraku mitte enam piisav, et hoida seal püsielanikkonda. Aina vähem soetavad inimesed oma kodusid vanalinna samas kui ajutiste elanike ja nn airbnb-korterite hulk kasvab.