Murrame loomemajanduse paisu tagant valla!

Keskmisest kiirema kasvuga loomesektori ekspordimahud on püsinud väikesed suurenenud sisetarbimimise, ettevõtete väiksuse ja kogemuste puudumise tõttu. Need kõik on murtavad barjäärid, kirjutab Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse loomemajanduse teemajuht Kaspar Koppel.

Kaspar Koppel Foto: erakogu

2018. aastal konjunktuuriinstituudi läbi viidud uuringu kohaselt kasvasid loomesektori tulud aastatel 2011–2015 koguni 45% ning lisandus üle 3400 töötaja. Sektor kasvas natukene kiiremini kui Eesti ettevõtlus tervikuna. Kõige kiiremat kasvu näitas seejuures mängutööstus, mille müügitulu suurenes ligi 360% ning millest omakorda 97% moodustas eksport.