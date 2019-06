Tõnu Tubli: asendame kulukad ja keerulised ülikoolid üldarusaadavate Ülokoolidega!

Selmet otsida palehigis raha küsitava väärtusega ja keerulisi asju ajavatele teadusasutustele, õppigem logelemist Ülokoolides, soovitab muusik Tõnu Tubli.

Tõnu Tubli. Foto: Erakogu

Eile öösel tulin geniaalsele mõttele, vaadates tänast keerulist seisu, kus veel keerulisema teaduse tegemiseks ressursid puuduvad ja ülikoolides on ruumi-, aja- ja rahakitsikus niikuinii, sest: "Mida need kulturnikud ikka ühiskonnale juurde annavad? Räägivad keeruliste sõnadega, kirjutavad raamatuid, mida keegi ei loe, tagatipuks räägivad filosoofiast ja vabast tahtest ning lähevad väljamaale lootuses, et seal on rohi rohelisem (ehk ongi, aga seal parkides tohib istuda ainult pinkidel ja tammesid on täpselt kolm, kaskesid viis ja kuused võeti maha, sest okkad läksid tuvidele silma)…"