Raul Reino: kinnisvara unistuste turg

Praegu on kinnisvarahinnad läbi aegade kõrgeimal tasemel, kuid turg on samas stabiilne ja isereguleeruv, kirjutab Domus Kinnisvara juht Raul Reino.

Raul Reino. Foto: erakogu

Maa-ameti tehinguandmete kohaselt maksis Tallinna korteri ruutmeeter maikuus keskmiselt 1948 eurot, mis on ca 4 protsenti kõrgem kui aprillis, keskmine mediaanhind jäi tasemele 1813 €/m2. Hinnatõusu fakt ei peaks enam kellelegi uudiseks olema, kuid viimase kümmekonna aasta põhjal ei tundu enam olevat küsimuseks mitte ka see, kas korterite hind ületab maagilise piiri 2000 €/m2, vaid millal see juhtub.