Marika Mägi: mida teha, et ilumaailm ei looks kolemaailma

Iluteenindus on valdkond, mille kaudu saab kujundada ühiskonnas jäätmetega seotud hoiakuid õiges suunas, kirjutab NULA ühiskondlike algatuste inkubaatorisse valitud algatuse Wise Waste Collect idee autor ja projektijuht Marika Mägi.

Ilumaailma prügikast on koht, kus saavad kokku olmeprügi, segapakend ja erinevad ohtlikud jäätmed. Ilumaailmas tekib palju kolemaailma. Not cool! Kõige tavalisem juuksuriskäik on juba panus probleemi kasvamiseks. See puudutab suurt osa ühiskonnast. Ilusalongid ja iluteenindus ei kao kuhugi, valdkond kasvab. Uued teenused, rohkem tooteid, veel rohkem jäätmeid. Me kõik oleme osa probleemist.