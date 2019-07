Ansi Arumeel: postiteenus ei saa paigal tammuda

Inimeste vajadused on muutunud ja samamoodi peab muutuma ka postiteenus, kirjutab Eesti Posti juhatuse esimees Ansi Arumeel.

Ansi Arumeel. Foto: TAIRO LUTTER

Eestis on maailma maastaabis erakordne edulugu – meie digiriik on midagi sellist, mida mujal ei ole. Iga kord, kui palutakse väliskonverentsidel või -üritustel esineda, saan uhkusega rääkida, kuidas on meil asjad korraldatud. Kõik kuulavad ahhetades ja on silmnähtavalt kadedad. Ilmselt on riigi loodud ja toetatud digitaalsed standardid ja teenused parim, mida riik on saanud teha, et teenused oleksid kogu riigis kõigile võrdselt hästi kättesaadavad.