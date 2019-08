Aivar Sõerd: eelarverevisjon Helme moodi – loosungid ja näidishukkamine

Riigieelarve revisjoniks nimetatav kava on sama üldsõnaline ja kampaanialik kui eelmise valitsuse riigieelarve reformimise plaanid, kirjutab riigikogu liige, endine rahandusminister Aivar Sõerd (Reformierakond).

Aivar Sõerd. Foto: Raul Mee

Riigikogu riigieelarve kontrolli erikomisjon arutas eelmise aasta lõpus nullbaasiga eelarvestamisele üleminekut. Istungile kutsusime ka peaministri, et ära kuulata valitsuse konkreetsed ettepanekud. Valitsuse plaan oli üldsõnaline, ebamäärane ja loosunglik. Rahandusministeeriumi hinnangul pidi kõik probleemid ära lahendama tegevuspõhisele eelarvestamisele üleminek. Nüüd on rahandusminister välja tulnud oma plaaniga riigieelarve revisjoniks, mis on sama üldsõnaline ja kampaanialik kui Jüri Ratase eelmise valitsuse riigieelarve reformimise plaanid.