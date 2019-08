Toomas Tõniste: minister Helme on õigel teel

Ettevõtja ja endine rahandusminister Toomas Tõniste nimetab oma ametijärglase Martin Helme ideid riigieelarve revisjonist igati mõistlikeks.

Endine rahandusminister Toomas Tõniste. Foto: Madis Sinivee / Scanpix / Postimees

Helme kirjutas Äripäevas, et „riik ühelt poolt reguleerib paljusid valdkondi üle ja teisalt peab selle regulatsioonide rägastiku haldamiseks ning kodanike ja ettevõtjate kontrollimiseks kulutama aina rohkem raha. Meil on ligi 1500 avaliku teenuse hulgas kindlasti selliseid, mille pakkumine avaliku sektori poolt ei ole vajalik, kuna erasektor saaks sellega hakkama viisil, mis on odavam nii tarbijale kui ka maksumaksjale“. Minister lubab välja tulla põhjaliku eelarverevisjoniga, mis muu hulgas selgitaks välja kohad, „kus maksumaksja raha kulutatakse näiliselt õilsa eesmärgi nimel, kuid tegelikult tagatakse mingite huvigruppide poolt endale hea äraelamine, ilma et ühiskonnale sellest mingit väärtust tekiks“.