Alternatiivmaailm lõpeb, Tallinn kohtub tegelikkusega

Kui Tallinn juba revideerib, siis võtku ette ka "püha lehm" nii-öelda tasuta ühistranspordi kujul, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul on see tallinlastele ja kogu Eestile kasulik, et Edgar Savisaare Keskerakonna ehitatud alternatiivmaailm pealinnas, mis kujutas endast järjest laienenud munitsipaalstruktuure, senisel kujul kaob. Poliitiline mört selle potjomkinliku ehitise kivide vahel on tolmuks pudenenud, praegusel kujul ei vaja hoonet enam ka selle arhitektid.