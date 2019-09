Igor Habal: soov uusarendusse kolida on endiselt suur

Ostuhuviliste soov soetada korter uude majja - eriti Harjumaale väljaspool Tallinnat - pole hinnatõusule vaatamata kuhugi kadunud, kirjutab Uus Maa analüütik Igor Habal.

Igor Habal. Foto: Raul Mee, fotograaf

Esialgsetel andmetel sõlmiti augustis üle Eesti 1880 korteriomandi ostu-müügitehingut, mis küll tänavuse aasta lõikes ei platseerunud aktiivseimate kuude hulka, ent seda oli rohkem kui mulluse “vindumise” ajal. Tehingute mediaanhind oli 1378 eurot/m2 ehk 8,8% kõrgem kui mullu. Kui võtta juurde laiem pilt ehk aasta esimesed kaheksa kuud, siis näitab statistika, et tehingute arv on kasvanud valdavalt väljaspool Tallinna ning peamiselt piirkondades, kus uusarendusturu areng on edenenud pealinna tuules.