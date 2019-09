Liina Kesküla: kas normaalne töökaaslane on proff või sõber?

Eestlased soovivad, et kolleegid oleksid sõbralikud, huumorisoonega ja ausad, leedulased aga hindavad karjäärivõimalusi ja kolleegide abil professionaalses mõttes arenemist, mis peegeldab Balti riikide tänapäevast töökultuuri, kuid ilmselt ka teatud ühiskondlikke ja kultuurilisi erinevusi, kirjutab If Kindlustuse Baltikumi personalidirektor Liina Kesküla.

Liina Kesküla Foto: Druvo

If Kindlustuse korraldatud uuringust selgus, et kõigis kolmes Balti riigis tähtsustavad inimesed enim lugupidamist üksteise suhtes ja kompetentsust. Samas selgub vastustest, et Eesti inimesed ootavad ennekõike sõbralikku töökeskkonda, Leedus aga tähtsustatakse karjäärivõimalusi ja professionaalset arengut. Lätlased on pigem seda meelt, et normaalses kolleegis peaksid kokku saama mõlemad pooled – ta peaks olema kompetentne professionaal, kes on valmis oma teadmisi ja oskusi jagama, aga samal ajal oleks hea olla töökaaslastega sõber ning vahel võiks ka nalja visata.