Toomas Kiho: meie rikkus kahel pool teed

Kas ehitada teed valmis laenurahaga või avera (st era- ja riigiraha ühendades), on lõppude lõpuks üsna ükskõik, kui vaadata asja sajandite perspektiivist. Palju tähtsam on, millised on need teed, mille nüüd, 2020. aastatel valmis teeme, kirjutab ajakirja Akadeemia peatoimetaja Toomas Kiho.

Muidugi on meil vaja ladusa ja ohutu sõidu võimalust Eesti paikade vahel, aga ometi: millistena on meil oma teid tarvis? Üldlevinud on arvamine, et vältimatult ja esmajärjekorras vajame neljarealisi teid kolmes suunas Tallinnast – Tartusse, Narva ja Pärnusse. Küllap ehitatakse need lõpuni välja veel meie eluajal, ja see pole paha.