Veljo Otsason: Eesti on hea paik, et teha suuri asju

Kõige edukamad ettevõtted maailmas nagu Apple, Google, Amazon ja Facebook on üles ehitatud ja eduni viidud riskikapitali toel. On täiesti usutav, et kümne aasta pärast saame ka mõne Eesti tehnoloogiafirma sinna ritta kirja panna, kirjutab riskiinvesteeringute fondi Superangel kaasasutaja ja investor Veljo Otsason.

Veljo Otsason. Foto: Andras Kralla

Tehnoloogia areng mõjutab kõiki majandusharusid ning see on muutnud seda, kuidas me elame, suhtleme, ringi liigume, töötame ja õpime. Just praegu on kättesaadavaks muutumas tehisintellekti tohutu potentsiaal, mis tõenäoliselt viib aastakümne jooksul murranguliste muutusteni kõikides tööstusharudes ning loob täiesti uusi. Tehisintellekti ja robootika abil on juba täna paljudes töödes võimalik saavutada inimesega võrdväärseid või paremaid tulemusi. Võimalik on teha asju, mis viis aastat tagasi olid võimatud, ning see on alles algus.