Juhan-Madis Pukk: ühiskonna digipööre on vältimatu

Riigi jõulisem sekkumine majanduse digipöördesse on hädavajalik meie konkurentsivõime tõstmiseks, kirjutab Eesti Infotehnoloogia ja Telekommunikatsiooni Liidu (ITL) juhatuse ning Flowit Estonia juhatuse liige Juhan-Madis Pukk.

Juhan-Madis Pukk. Foto: Jake Farra

Kuigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) sektor on meie riigi majandust tugevalt kasvatanud, tuleb mõista, et digitehnoloogiatel on siiski sektoreid toetav roll. Veelgi tugevamalt võiks majandusedu kasvatada tootev tööstus, eriti kõrgtehnoloogiline tootmine – täna moodustab tööstus viiendiku sisemajanduse kogutoodangust, mis on märkimisväärne panus. Suudame seda panust Eesti majandusse suurendada ettevõtete digitaliseerimise ja protsesside automatiseerimise kaudu. Selles asjus uut arenguhüpet riigi toetuseta saavutada on raske!