Mari-Liis Paluoja: pese oma käed puhtaks!

Regulaarne ja hoolikas käte pesemine on kõige lihtsam asi, mida inimene alanud viiruste hooajal haigestumise vältimiseks teha saab, tuletab ülemaailmsel kätepesupäeval meelde Lindström Eesti valdkonna spetsialist Mari-Liis Paluoja.

Mari-Liis Paluoja. Foto: Arno Mikkor

Erinevaid esemeid ja pindu puudutades koguneb inimese kätele hulganisti baktereid ja haigustekitajaid, mis oma tee nägu, suud ja silmi puudutades inimese organismi leiavad. See on ka põhjuseks, miks kätepesul ja -kuivatusel on äärmiselt oluline roll haiguste ennetamisel. Kuigi täielikult bakterivabadena ei ole võimalik elada, siis põhjalik kätepesu aitab viiruste ja teiste mikroobide levikut siiski piirata.