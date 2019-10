Igor Rõtov: 30 aastat ajakirjanduses

Kui 90ndatel piisas sellest, kui rääkisid lugejale, mis juhtus, siis täna tahab ta teada, miks juhtus, kuidas see teda puudutab ja mis edasi saab, kirjutab Äripäeva peatoimetaja 1992-2007 ja tänane Äripäeva tegevjuht Igor Rõtov Äripäeva essees.

Äripäeva raamatupidaja Virve Pihlak ning peadirektor Igor Rõtov Äripäeva esimese numbriga mis ilmus 1. oktoobril 1989. Tallinn (EST) Foto: Andras Kralla/Äripäev

Kui ma kolmkümmend aastat tagasi kirjutasin suures päevalehes poliitikateemalise kommentaari, siis sain olla üsna kindel, et minu tutvusringkonnas teadsid selle sisu kõik. Keegi kiitis takka ja keegi laitis maha, aga ühine inforuum oli automaatselt tagatud. Noore ajakirjaniku ajas see muidugi edevusest puhevile, kuid tekitas ka äratundmise, et kui teed oma tööd hästi, tõuseb sellest kasu suurele hulgale inimestele.