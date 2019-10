Vastukaja: hiidarendust aeti kohalike eest salaja

Väimela kanalaarendajate tegevus ei ole olnud sugugi nii roosiline ja läbipaistev, nagu avalikkusele üritatakse näidata, kirjutab kohaliku ettevõtte AS Rauameister asejuhataja Siret Rantala vastuseks Äripäeva juhtkirjale „Miljarditehase järgne halb uus ilm“ (21.10).

Siret Rantala. Foto: Erakogu

Alguses räägiti modernsest kanalast, mis lähemal süvenemisel osutus 120 meetri pikkuseks kolmekorruselise maja kõrguseks lahtiseks sõnnikuhoidlaks, mis sooviti ehitada 50 meetri kaugusele 400 õpilasega koolist. Ehitusluba anti välja Jäneselaane OÜ-le 10 kuud enne, kui ükski piirinaaber sellest teada sai, ühesõnaga salaja. Lõuna-Eesti Talumuna ja Jäneselaane juhtide kurtmine, et neile on liiga tehtud, tekitab Väimela kogukonnas suurt hämmingut, sest meile püütakse peale suruda projekti, mis on läbi mõtlemata.