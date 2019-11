Milderi märkmed, 1/5: "Pea vastu, Allan!"

Äripäeva arvamustoimetus avaldab Meelis Milderi artiklisarja, mille avaloos käsitleb autor Eesti kaubanduskeskusi ja leiab, et külastajate arvu suurendamisest olulisemgi väljakutse on suurendada käivet külastaja kohta.

Meelis Milder. Foto: Liis Treimann

Tallinnas on nüüd juba aasta avatud veel üks kaubanduskeskus – T1, täpsemalt Mall of Tallinn. Just nimelt veel üks, kuna iga järgmise keskuse avamise eel ja järel toimub suuremat sorti diskussioon teemal, kas neid pole juba liiga palju ja milleks uusi juurde teha.