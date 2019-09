Korteriturul käib sõit allamäge

Investor ja kinnisvaraekspert Tõnu Toompark hindab eluasemeturu atraktiivsust paarisaja indikaatori abil, kuid neist tähtsaimaks peab ta hetkel langustrendis olevat tehingute arvu. Teistest vähem magusam Tallinna piirkond on kesklinn, selgus Äripäeva raadio saates „Kuum tool“.

Kinnisvara hindasid veavad uusarendused, nagu nt Noblessneris. Foto: Liis Treimann

Toompark peab Eesti eluasemepindade turu tõmbekeskuseks Tallinnat, kuid toob välja, et tehingute arv on neljandat kvartalit järjest languses ka pealinnas. „Korteriturg on väga hea indikaator ja langus kõlab ohtlikult, kuid vähemasti on see olnud lauge,“ oli ekspert siiski optimistlik. „Elamispindade pakkumine on täna suur, tehingute arv on samuti suur, eelmine aasta oli see lihtsalt väga suur ning tööjõuturg hoiab lõpuks ikkagi turgu üleval,“ selgitas Toompark.