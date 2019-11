Ragnar Roos: elektrituulikute mitte nii roheline saladus

Tuuleparkide rajamine on tervitatav – tänu nendele saame olla jätkusuutlikumad, ent elektrivõrgus on mitmeid komponente, mis taastuvenergiast saadavat keskkonnasäästu oluliselt vähendavad, kirjutab elektriinsener Ragnar Roos.

Ragnar Roos. Foto: Erakogu

Elekter jõuab kodudesse, poodidesse, koolidesse ja mujale läbi paljude seadmete jada – kõrgepingeliinid, lülititest ja trafodest koosnevad alajaamad ning veel palju muud. Kõrge- ja keskpingelülitid on aparaadid, mis võimaldavad elektriliinide sisse- ja väljalülitamist. Need on justkui koduste kaitsekorkide suuremad vennad.