Erkki Bahovski: Eesti valik – euroopalikud seadused või isakese sõna

Eesti puhul on lihtne. Me kas tahame kuuluda Euroopasse ja järgida õigusriigi põhimõtteid või valime Venemaa mõjusfääri, kirjutab ajakirja Diplomaatia peatoimetaja Erkki Bahovski.

1215. aastal nägi ilmavalgust selline dokument nagu Magna Carta, millega Inglise kuningas John andis kindlad õigused oma ülikutele. Ja ehkki seda dokumenti on pärast seda tühistatud ja täiendatud, on see muutunud Inglismaa, aga ka laiemalt läänemaailma põhiõiguste sümboliks. Magna Carta sümboliseerib arusaama, et inimestel on kindlad põhiõigused ja et ühiskonna elu reguleerivad kokkulepitud seadused, mitte valitseja suva.