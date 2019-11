Ka kohtuvõimu tohib kritiseerida. Mõnikord peabki

Peame saama ka kohtusüsteemi kitsaskohtadele osutada, ilma et seda tõlgendataks rünnakuna õigusriigi vastu, kirjutab Äripäev juhtkirjas.

Foto: Anti Veermaa

Äripäeva hinnangul valitseb oht, et võimudevaheline kaevikusõda hakkab tõsiselt häirima riigi toimimist ja otsuste langetamist eri tasandeil. Võimude lahusus on kahtlemata oluline tasakaalustuspõhimõte ning demokraatia alustugi, mida tuleb kaitsta, kuid debatt ei tohiks jõuda absurdini, et näiteks kohtuvõimu toimimise kohta ei tohi süsteemiväline inimene kriitikat teha. Me peame saama kitsaskohtadele osutada, ilma et seda tõlgendataks rünnakuna õigusriigi vastu.