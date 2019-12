Kerli Ats: Eesti talunikule makstakse toetust häbematult vähe

Poliitikud peaksid mitte ainult järgmiseks finantsperioodiks Eesti talunikele välja rääkima maksimaalse Euroopa Liidu toetuste kasvu, vaid saavutama ka toetuste õiglase jaotuse, sest praegune kord jätab noortalunikud toetustest üldse ilma, kirjutab Eestimaa Talupidajate Keskliidu tegevjuht Kerli Ats.

Kerli Ats. Foto: erakogu

Põllumajandustoetuste üle on Eesti poliitikas ikka piike murtud ja murtakse ka praegu, kui osad põllumehed on kogunenud Toompeale meelt avaldama. Aga Eesti pole siin mingi erand, pigem on meie põllumehed palju vaoshoitumad kui mõned Lääne-Euroopa kolleegid, kes on meeleavaldustel avalikkuse tähelepanu püüdnud ka piima maha valamise või muude kohatute tegevustega. Meeleavalduste põhjused peituvad pea alati rahas, ehk siis põllumajandustoetustes.