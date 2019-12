Kristina Tammaru: hooletu kingijaht võib lõppeda kingi ja rahata

Veebipoest kiirustades jõulukingi ostmisel võivad nii mõnedki tähtsad asjaolud tarbijal tähelepanuta jääda ja tähendada õnnetut ostukogemust – pole kinki, pole raha, kirjutab tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ameti Euroopa Liidu tarbija nõustamiskeskuse juhataja Kristina Tammaru.

Kristina Tammaru. Foto: Tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet

Äsja lõppenud musta reede kampaania on sujuvalt üle läinud jõulukingituste jahtimiseks – ostukeskuste parklad on pungil autosid täis ning võib ette kujutada, milline koormus on e-poodidel. Et jõulud ei saabuks varem kui kingitused, tuleb kõigepealt enne e-poest ostmist müüja lubatavale tarneajale pilk peale visata, sest tähtajad on kaupluste võrdluses erinevad. Oluline vahe tuleb sisse ka sellest, kas kaup saadetakse teele Eestist, Euroopast või kaugemalt, näiteks Ameerika Ühendriikidest või Hiinast.