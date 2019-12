Ülo Toomsalu: sõnum kooliperele: "Lõuad pidada!"

Vallamaja uksest astub sisse šarmantne tegelane ja võlub kõiki oma lennuka jutuga. Temast saab uus koolidirektor. Kui ta aga ametipostil on ja oma võimu kätte saab, selgub, et tegu on psühhopaadiga, kirjutab Äripäeva toimetaja Ülo Toomsalu.

Psühhopaadist ülemus alluvale peapesu tegemas. Pilt on illustreeriv. Foto: Meeli Küttim

Valla komisjoni, kes direktori tööle võtab, kuuluvad zootehnik, agronoom, raamatupidaja ja postkontori juhataja. Loomulikult ei saa neilt eeldada kompetentsi, mis võimaldaks õige koolijuhi kindlaks teha. Samas on voli neil selleks olemas ja voli ka lahti lasta, kui midagi ei meeldi.