Arho Tuhkru: lugude, teenimise ja tänamise tõeline tähendus

Käibe- ja kasuminumbreid arvutades võiksime jõulude ajal mõelda ka sõnade erinevatele tähendusväljadele, kirjutab aasta viimases Äripäeva essees Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse õpetaja Arho Tuhkru.

Arho Tuhkru. Foto: Erakogu

Inimestele meeldib olla lugupeetud. Kindlasti oleme ise kellegi poole pöördunud ja nime ette just seda tiitlit kasutanud. Kui on tegemist kolleegi, sõbra või hea tuttavaga, küllap siis on lugusid, mida meeles pidada, mõnega ehk mitu puuda soolagi koos ära söödud. Tihti on see hoopis kasutuses võhivõõra puhul, kellest me suurt midagi ei tea.