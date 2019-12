Rein Veidemann: Köögertalist Kõomäeni - meie äriilma trikitajad, narrus ja võim

Eesti kapitalism on endiselt noor, see kujundab ka kriitilisi hoiakuid, mis siiani valitsevad ettevõtjate ja äri suhtes eesti kirjandusloos, leiab kirjandusteadlane Rein Veidemann Äripäeva essees.

Rein Veidemann. Foto: Erakogu

Selle kogemuse pinnalt, mis mul eesti kirjandust n-ö läbi ettevõtluse ja ärinduse prisma lugedes on kujunenud, pean tunnistama, et enamuses on kirjanikud olnud üsnagi kriitilised majanduses või äris tegutsejate puhul, nähes neis trikitajaid, nagu üldnimena käibiv "Vestmann Vestmanni uulitsast" (Eduard Vilde "Pisuhänd") või esimese maailmasõja ajal ning vabariigi algusaastatel spekuleerimisega rikastunud ning seejärel pankrotiga lõpetanud tõusikkodanlasi, kelle koorekihti on Anton H. Tammsaare oma "Tõe ja õiguse" IV osas groteskini ulatuvalt kujutanud.