Kalle Aron: kas üürimaja sobib eestlasele?

Üürimajade loomine on Eestis veel lapsekingades, kuid trend rühib jõudsalt ülesmäge. Milline peaks üks nüüdisaegne kogukondlik üürimaja olema, kirjutab Scandium Kinnisvara arendusjuht, kinnisvarainvestor Kalle Aron.

Kalle Aron. Foto: Erakogu

Londoni, Berliini ja teiste Euroopa pealinnade poole vaadates näeme, et üürimaja tähendab oluliselt rohkemat kui vaid väikeste üüritavate korteritega hoonet. Majadel on põnevad kontseptsioonid, ohtralt lisavõimalusi ja mis peamine – neis elavad inimesed moodustavad kogukonna. Co-living on selle viimastel aastatel taas tugevalt päevakorda tõusnud trendi välismaine nimetus. Kuidas on selleni jõutud?